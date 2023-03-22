61% європейців підтримує постачання зброї Україні для боротьби з РФ

Березень, 22 в 18:24

61% громадян семи країн ЄС підтримують постачання Україні зброї для боротьби з російською армією.

Про це свідчать результати опитування від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тис. людей.

Найбільше прихильників постачання зброї Україні спостерігається у Польщі 86%. Порівняно з березнем минулого року підтримка у країні навіть зросла.

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Найменше ідею надання зброї підтримують в Італії (47%), але і там цей показник зріс порівняно з березнем 2022 року.

У більшості країн ЄС підтримка постачання зброї Україні перебуває у діапазоні між 59% і 67%.

Зокрема, у Німеччині за виступили 59% опитаних, у Бельгії цей показник становить 60%, в Іспанії 64%, у Франції 65%, а в Нідерландах – 67%.

Зазначимо, що 65% європейців підтримують вступ України до ЄС у найближчі роки.

Підтримка знизилась на 4 пункти порівняно з березнем 2022 року, але зросла на 2 пункти порівняно з вереснем того ж року.