Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Бахмутом: наградил бойцов
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Указано, что президент заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Также он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.
— Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины, — сказал Зеленский.
Президент вручил военнослужащим государственные награды.
В частности, орден Золотая Звезда получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он участвует в противостоянии вооруженной агрессии РФ.
Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.
Кроме того, во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые военнослужащие, в частности защитники Бахмута.
Президент пообщался с военными и вручил им государственные награды. Защитники отмечены орденами За мужество III степени и медалями За воинскую службу Украине.
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что ВСУ начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.