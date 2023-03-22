Март, 22 в 13:29

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Указано, что президент заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Также он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

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— Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины, — сказал Зеленский.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Бахмутом: наградил бойцов / 4 фотографии

Президент вручил военнослужащим государственные награды.

В частности, орден Золотая Звезда получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он участвует в противостоянии вооруженной агрессии РФ.

Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Кроме того, во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые военнослужащие, в частности защитники Бахмута.

Президент пообщался с военными и вручил им государственные награды. Защитники отмечены орденами За мужество III степени и медалями За воинскую службу Украине.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Бахмутом: наградил бойцов / 2 фотографии

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что ВСУ начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.