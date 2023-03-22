Березень, 22 в 13:29

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначено, що президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Також він поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

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– Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України, – сказав Зеленський.

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Бахмутом: нагородив бійців / 4 фотографии

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Зокрема, орден Золота Зірка отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії РФ.

Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Окрім того, під час робочої поїздки в Донецьку область Зеленський відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.

Президент поспілкувався з військовими і вручив їм державні нагороди. Захисників відзначено орденами За мужність ІІІ ступеня та медалями За військову службу Україні.

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Бахмутом: нагородив бійців / 2 фотографии

Раніше у Міноборони Великої Британії повідомили, що ЗСУ розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута Донецької області.