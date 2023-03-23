Март, 23 в 18:16

Абсолютное большинство украинцев (более 90%) верят в победу Украины в развязанной РФ полномасштабной войне.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного по заказу Международного республиканского института (IRI).

Так, 97% украинцев верят, что наше государство победит в войне: 82% однозначно верят, а 15% – придерживаются позиции “скорее да”.

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Уровень веры в победу приблизительно одинаков среди регионов Украины и возрастных групп. Несколько выше он на Западе (87% однозначно верят).

Социологи также поинтересовались у респондентов, какими, по их мнению, будут границы Украины после войны.

Согласно результатам, 74% респондентов уверены, что наша страна сохранит все свои территории в границах 1991 года. Еще 8% полагают, что удастся вернуть временно оккупированные территории Донбасса, но не Крым.

А 2% опрошенных наоборот заявили, что Украина сможет деоккупировать Крым, но не будет возвращать захваченные РФ территории Донецкой и Луганской областей. Еще 9% выразили мнение, что Украина вернет территории, подконтрольные Киеву до начала полномасштабной войны.

И только 3% полагают, что Украина может потерять некоторые новые территории.

В целом большинство респондентов оценили будущее Украины как “скорее обнадеживающее” (93%). “Скорее безнадежным” его считают только 3% опрошенных.

Опрос проводился группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сроки проведения исследования: с 1 по 5 февраля 2023 года.

Украинцев опросили методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено 2 тыс. жителей Украины от 18 лет. В выборку не включили граждан, которые находятся за пределами Украины. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что с середины и до конца весны в Украине будут происходить решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.