Березень, 23 в 18:16

Абсолютна більшість українців (понад 90%) вірять у перемогу України в розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Так, 97% українців вірять, що наша держава переможе у війні: 82% однозначно вірять, а 15% – дотримуються позиції “швидше так”.

Зараз дивляться

Рівень віри в перемогу є приблизно однаковим серед регіонів України та вікових груп. Дещо вищий він на Заході (87% однозначно вірять).

Соціологи також поцікавилися у респондентів, якими, на їхню думку, будуть кордони України після завершення війни.

Згідно з результатами, 74% респондентів переконані, що наша країна збереже всі свої території в кордонах 1991 року. Ще 8% вважають, що вдасться повернути тимчасово окуповані території Донбасу, але не Крим.

А 2% опитаних навпаки заявили, що Україна зможе деокупувати Крим, але не повертатиме захоплені РФ території Донецької та Луганської областей. Ще 9% висловили думку, що Україна поверне території, які були підконтрольні Києву до початку повномасштабної війни.

І лише 3% думають, що Україна може втратити деякі нові території.

Загалом більшість респондентів оцінили майбутнє України як “скоріше обнадійливе” (93%). “Скоріше безнадійним” його вважають лише 3% опитаних.

Опитування проводилося групою Рейтинг на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Термін проведення дослідження: з 1 по 5 лютого 2023 року.

Українців опитували методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Всього було опитано 2 тис. жителів України віком від 18 років. До вибірки не включили громадян, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що з середини й до кінця весни в Україні відбуватимуться вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.