На будинки полетіли уламки боєприпасів: РФ уночі поцілила в кардіоцентр у Херсоні

Березень, 23 в 11:45

Уночі 23 березня російські війська обстріляли Корабельний район Херсону.

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Ворожим вогнем пошкоджена стіна між третім та четвертим поверхами будівлі медзакладу.

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Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, ідеться про Херсонський обласний кардіологічний центр.

Уламками боєприпасів зачепило будинки.

Зауважимо, що напередодні російські загарбники 54 рази атакували мирні населені пункти Херсонської області, випустивши 319 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників.

Житлові квартали Херсону були під обстрілом п’ять разів.

В обласному центрі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

22 березня в Херсонській області одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Херсонська ОВА