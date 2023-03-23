Представители УПЦ МП, манипулируя правами верующих, скрывают свои преступления – Лубинец

Март, 23 в 18:03

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что представители УПЦ МП прикрывают свои преступления, манипулируя правами верующих.

Об этом омбудсмен написал в своем Telegram-канале.

Лубинец сообщил, что провел встречу с постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун и главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер.

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Темой встречи был вопрос прав и свобод верующих людей в Украине.

— Я отметил, что наша страна всегда была открыта и толерантна ко всем религиям мира, а права верующих — защищены законом. Ведь право на свободу мировоззрения и вероисповедания закреплено в Конституции Украины, — отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что сейчас переход приходов УПЦ МП в ПЦУ – это желание и выбор самих верующих.

— Они понимают, что УПЦ Московского патриархата принадлежит РФ, поддерживает войну, оккупацию украинских земель. Кроме этого, сама Россия совершает преступления и против различных религиозных конфессий: обстреливает и разрушает религиозные сооружения, убивает священников.

Лубинец добавил, что в Украине защищены права всех верующих. А отдельные представители УПЦ Московского патриархата, манипулируя правами верующих, скрывают свои преступления.

Как сообщалось ранее, 10 марта 2023 года Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания лавры до 29 марта.

Наместник Свято-Успенского монастыря митрополит Павел заявил, что священнослужители УПЦ МП не планируют покидать территорию Киево-Печерской лавры.

23 марта члены синода УПЦ МП заявили, что будут защищать Киево-Печерскую лавру “всеми законными средствами”.

Согласно заключению религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом, УПЦ продолжает подчиняться Русской православной церкви.