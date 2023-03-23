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Факти / Україна

Представники УПЦ МП, маніпулюючи правами вірян, приховують свої злочини – Лубінець

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Лубінець
Фото: Офіс Омбудсмана України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представники УПЦ МП прикривають свої злочини, маніпулюючи правами вірян.

Про це омбудсмен написав у своєму Telegram-каналі.

Лубінець повідомив, що провів зустріч із постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун і головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер.

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Темою зустрічі було питання прав та свобод віруючих людей в Україні.

Я наголосив, що наша країна завжди була відкрита й толерантна до всіх релігій світу, а права вірян – захищені законом. Адже право на свободу світогляду і віросповідання закріплено у Конституції України, – зазначив омбудсмен.

Він підкреслив, що нині перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ це бажання та вибір самих вірян.

Вони розуміють, що УПЦ московського патріархату належить РФ, підтримує війну, окупацію українських земель. Окрім цього, сама Росія чинить злочини і проти різних релігійних конфесій: обстрілює та руйнує релігійні споруди, вбиває священиків.

Лубінець додав, що в Україні захищені права всіх вірян. А окремі представники УПЦ московського патріархату, маніпулюючи правами вірян, приховують свої злочини.

Як повідомлялося раніше, 10 березня 2023 року Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Намісник Свято-Успенського монастиря митрополит Павло заявив, що священнослужителі УПЦ МП не планують залишати територію Києво-Печерської лаври.

23 березня члени синоду УПЦ МП заявили, що захищатимуть Києво-Печерську лавру “всіма законними засобами”.

Згідно з висновком релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, УПЦ продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

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Джерело: Офіс омбудсмена України
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