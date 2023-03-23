Березень, 23 в 18:03

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що представники УПЦ МП прикривають свої злочини, маніпулюючи правами вірян.

Про це омбудсмен написав у своєму Telegram-каналі.

Лубінець повідомив, що провів зустріч із постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун і головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер.

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Темою зустрічі було питання прав та свобод віруючих людей в Україні.

– Я наголосив, що наша країна завжди була відкрита й толерантна до всіх релігій світу, а права вірян – захищені законом. Адже право на свободу світогляду і віросповідання закріплено у Конституції України, – зазначив омбудсмен.

Він підкреслив, що нині перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ – це бажання та вибір самих вірян.

– Вони розуміють, що УПЦ московського патріархату належить РФ, підтримує війну, окупацію українських земель. Окрім цього, сама Росія чинить злочини і проти різних релігійних конфесій: обстрілює та руйнує релігійні споруди, вбиває священиків.

Лубінець додав, що в Україні захищені права всіх вірян. А окремі представники УПЦ московського патріархату, маніпулюючи правами вірян, приховують свої злочини.

Як повідомлялося раніше, 10 березня 2023 року Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Намісник Свято-Успенського монастиря митрополит Павло заявив, що священнослужителі УПЦ МП не планують залишати територію Києво-Печерської лаври.

23 березня члени синоду УПЦ МП заявили, що захищатимуть Києво-Печерську лавру “всіма законними засобами”.

Згідно з висновком релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, УПЦ продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.