Март, 23 в 13:38

Днем 23 марта Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море до четырех. Сейчас на боевом дежурстве находятся два надводных корабля и две подводные лодки.

Общий залп может составлять 24 ракеты типа Калибр, сообщают в Оперативном командовании Юг.

По состоянию на 13:30 в общей сложности корабельная группировка РФ насчитывает 15 единиц.

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Корабли РФ регулярно маневрируют в Черном море, пытаясь держать украинцев в напряжении.

Еще в 08:30 их было 15 (среди которых – два надводных и один подводный ракетоноситель). Через час в Военно-морских силах ВСУ сообщали о восьми российских кораблях на боевом дежурстве.

А уже днем их не только снова стало 15, но добавился, в частности, один подводный ракетоноситель.

Как сообщала утром во время телемарафона Єдині новини руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, надводные ракетоносители могут быть не полностью снаряжены, поскольку джанкойский груз не добрался до пункта назначения.

Однако подлодки, хоть там всего по четыре ракеты, представляют достаточно мощную опасность, потому что эти боеприпасы – высокоточные и могут быть применены по особо важным объектам.

– Наличие ракетоносителей свидетельствует о возможной готовности к ракетному удару по разным направлениям, – отметила Наталья Гуменюк.

Рассредоточение усилий противовоздушной обороны на воздушные, надводные и подводные ракетоносители, а также, вероятно, дроны типа Shahed – это сегодня главная цель врага.

– Другой тактики для себя они пока не придумали, только разветвлять таким образом угрозы, чтобы ПВО не успевала срабатывать, но мы все равно успеваем, – отмечает руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Напомним, что вечером 20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы.

Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что там во время транспортировки по железной дороге были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр НК.

Поэтому надводные ракетоносители, входившие в пункт базирования в ожидании груза с Калибрами, маркированными как НК (т. е. для надводных кораблей, – Ред.), могут быть не полностью снаряжены.

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Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны России