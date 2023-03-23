РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: що відомо

Березень, 23 в 13:38

Удень 23 березня Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох. Нині на бойовому чергуванні перебувають два надводних кораблі та два підводних човни.

Загальний залп може становити 24 ракети типу Калібр, повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Станом на 13:30 загалом корабельне угруповання РФ налічує 15 одиниць.

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Кораблі РФ регулярно маневрують у Чорному морі, намагаючись тримати українців у напруженні.

Ще о 08:30 їх було 15 (серед яких – два надводних та один підводний ракетоносії).

За годину у Військово-морських силах ЗСУ повідомляли про вісім російських кораблів на бойовому чергуванні.

А вже вдень їх не лише знову стало 15, а й додався, зокрема, один підводний ракетоносій.

Як повідомляла вранці під час телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, надводні ракетоносії можуть бути не повністю спорядженими, оскільки джанкойський вантаж не дістався пункту призначення.

Однак підводні човни, хоч там лише по чотири ракети, становлять досить потужну небезпеку, тому що ці боєприпаси – високоточні й можуть бути застосовані по особливо важливих об’єктах.

– Наявність ракетоносіїв свідчить про можливу готовність до ракетного удару за різними напрямками, – зауважила Наталія Гуменюк.

Розосередження зусиль протиповітряної оборони на повітряні, надводні та підводні ракетоносії, а також, імовірно, дрони типу Shahed – це сьогодні головна мета ворога.

– Іншої тактики для себе вони поки не придумали, тільки розгалужувати так загрози, щоб ППО не встигала спрацьовувати, але ми все одно встигаємо, – наголошує керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня в Джанкої прогриміли потужні вибухи.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що там під час транспортування залізницею було знищено російські крилаті ракети Калібр НК.

Тож надводні ракетоносії, які заходили в пункт базування в очікуванні вантажу із Калібрами, маркованими як НК (тобто для надводних кораблів, – Ред.), можуть бути неповністю спорядженими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони Росії