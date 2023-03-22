Россия меняет цели обстрелов: в ГУР объяснили, где могут быть новые удары

Март, 22 в 19:00

Российские оккупанты немного переориентируют направления своих ударов. Энергетика останется мишенью, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация войск ВСУ и логистика украинской армии.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

— Возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире, еще были попадания в Яворовском районе. Какие были основные цели? Система логистики войск и концентрация техники, находящейся в пунктах дислокации, — отметил заместитель начальника ГУР.

Представитель разведки обратил внимание, что климатическая зима уже заканчивается, а российской армии так и не удалось разрушить украинскую энергосистему.

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Однако удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты попытаются уничтожить критические элементы инфраструктуры, которые необходимы для успешного ведения боевых действий.

В частности, энергетика, нефтеперерабатывающие и оборонно-промышленные предприятия останутся среди целей врага, отметил Скибицкий.