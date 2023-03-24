Март, 24 в 16:08

Украина демонстрирует прогресс в выполнении рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией относительно народных депутатов, судей и прокуроров.

Об этом идет речь в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Документ был утвержден во время 93-го пленарного заседания GRECO, которое проходит в эти дни в Страсбурге.

В документе обнародована оценка прогресса, достигнутого нашей страной относительно рекомендаций, предоставленных в 2017 году.

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Согласно отчету, Украина “удовлетворительно или удовлетворительным способом” выполнила 15 из 31 рекомендации. По остальным рекомендациям девять выполнено частично, а семь пока не выполнено.

По данным Нацагентства по предотвращению коррупции, среди ключевых достижений члены GRECO выделили:

повышение осведомленности по вопросам добродетели среди нардепов;

обеспечение безопасности судей;

разработка и внесение в Верховную Раду проекта этического кодекса народных депутатов;

урегулирование вопросов карьерного продвижения в органах прокуратуры и другие.

Отметили в GRECO и избрание новых глав НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время невыполненными остаются рекомендации по проведению периодической оценки деятельности судей (аттестации). Не принят закон о лоббировании, который ввел бы правила, как члены ВР взаимодействуют с лоббистами и третьими сторонами, которые пытаются повлиять на законодательный процесс.

Отмечается важность завершения формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

В отчете говорится, что Украина продолжила выполнение рекомендаций, несмотря на полномасштабную войну.

– Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В этом контексте примечательно, что Украина тем не менее продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки, — отмечается в отчете.

В GRECO пришли к выводу, что текущий уровень выполнения Украиной рекомендаций больше не является “глобально неудовлетворительным”, и наша страна “выходит из процедуры о несоответствии”.

Как объясняет издание Европейская правда, это означает, что GRECO одобрила вычеркивание Украины из “черного списка” государств, где фиксируются структурные изменения, разрушающие противодействие коррупции или где состояние противодействия коррупции “глобально неудовлетворительное”.

Группа ждет от Украины отчета о внедрении невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года.

Как уточнили в НАПК, состояние выполнения рекомендаций GRECO будет учитывать Еврокомиссия при оценке прогресса Украины в достижении критериев членства в Евросоюзе.

GRECO является органом Совета Европы по антикоррупционному мониторингу, который объединяет 49 государств-участников. Украина является постоянным участником этого органа.

Как известно, Кабинет министров Украины недавно утвердил Государственную антикоррупционную программу. Она является инструментом реализации Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы.

Источник: Совет Европы, НАПК, Европейская правда