Березень, 24 в 16:08

Україна демонструє прогрес у виконанні рекомендацій в сфері боротьби з корупцією стосовно народних депутатів, суддів та прокурорів.

Про це йдеться в звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO). Документ був затверджений під час 93-го пленарного засідання GRECO, яке проходить цими днями у Страсбурзі.

У документі оприлюднено оцінку прогресу, досягнутого нашою країною щодо рекомендацій, наданих в 2017 році.

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Згідно зі звітом, Україна “задовільно або у задовільний спосіб” виконала 15 із 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев’ять виконано частково, а сім поки що не виконано.

За даними Нацагентства з питань запобігання корупції, серед ключових досягнень члени GRECO виділили:

підвищення обізнаності з питань доброчесності серед нардепів;

гарантування безпеки суддів;

розроблення та внесення до Верховної Ради проєкту етичного кодексу народних депутатів;

врегулювання питань кар’єрного просування в органах прокуратури та інші.

Відзначили в GRECO і обрання нових очільників НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас невиконаними залишаються рекомендації щодо проведення періодичної оцінки діяльності суддів (атестації). Не ухвалено закон про лобіювання, який би запровадив правила щодо того, як члени ВР взаємодіють з лобістами та третіми сторонами, які намагаються вплинути на законодавчий процес.

Наголошується на важливості завершення формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У звіті сказано, що Україна продовжила виконання рекомендацій, попри повномасштабну війну.

– Воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У цьому контексті прикметно, що Україна, тим не менш, продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку, – зазначається в звіті.

У GRECO дійшли висновку, що поточний рівень виконання Україною рекомендацій більше не є “глобально незадовільним”, і наша країна “виходить із процедури про невідповідність”.

Як пояснює видання Європейська правда, це означає, що GRECO схвалила викреслення України з “чорного списку” держав, де фіксуються структурні зміни, що руйнують протидію корупції, або де стан протидії корупції є “глобально незадовільним”.

Група очікує від України звіту про втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

Як уточнили в НАЗК, стан виконання рекомендацій GRECO буде враховуватись Єврокомісією під час оцінки прогресу України у досягненні критеріїв членства в Євросоюзі.

GRECO є органом Ради Європи з антикорупційного моніторингу, що об’єднує 49 держав-учасниць. Україна є постійним учасником цього органу.

Як відомо, Кабінет міністрів України нещодавно затвердив Державну антикорупційну програму. Вона є інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки.

Джерело: Рада Європи, НАЗК, Європейська правда