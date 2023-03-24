Фінляндія може передати Україні винищувачі Hornet не раніше 2026 року

Березень, 24 в 19:31

Фінляндія може не передати Україні винищувачі F/A-18 Hornet до 2026 року.

Про це заявив директор фінської оборонної компанії Patria Еси Рауталінко.

Зазначається, що Фінляндія отримає перші винищувачі F-35, замовлені на заміну F/A-18 Hornet, не раніше 2026 року, а остання замовлена партія прибуде лише до 2030 року.

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За його словами, до цього часу літаки Hornet мають знаходитися у складі ВПС Фінляндії. Крім того, Рауталінко вважає, що передача цих винищувачів Україні потребуватиме оновлення та проведення навчання для екіпажів.

– Якою є вартість повернення їх до активного використання в іншій країні? Там мають бути встановлені нові системи та зроблено ремонт. Наскільки це буде ефективно?, – поставив питання директор фінської оборонної компанії.

Нагадаємо, що 23 березня Україна надіслала Фінляндії офіційний запит щодо винищувачів F/A-18 Hornet.

Джерело: Yle