Фінляндія може передати Україні винищувачі Hornet не раніше 2026 року
Фінляндія може не передати Україні винищувачі F/A-18 Hornet до 2026 року.
Про це заявив директор фінської оборонної компанії Patria Еси Рауталінко.
Зазначається, що Фінляндія отримає перші винищувачі F-35, замовлені на заміну F/A-18 Hornet, не раніше 2026 року, а остання замовлена партія прибуде лише до 2030 року.
За його словами, до цього часу літаки Hornet мають знаходитися у складі ВПС Фінляндії. Крім того, Рауталінко вважає, що передача цих винищувачів Україні потребуватиме оновлення та проведення навчання для екіпажів.
– Якою є вартість повернення їх до активного використання в іншій країні? Там мають бути встановлені нові системи та зроблено ремонт. Наскільки це буде ефективно?, – поставив питання директор фінської оборонної компанії.
Нагадаємо, що 23 березня Україна надіслала Фінляндії офіційний запит щодо винищувачів F/A-18 Hornet.
Джерело: Yle