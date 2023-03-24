Инженерные машины Dachs и 100 пулеметов: Германия обновила пакет помощи для Украины

Март, 24 в 16:59

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, куда вошли инженерные машины Dachs, пулеметы и запчасти к бронетехнике.

Об этом свидетельствует обновленный 24 марта список на сайте федерального правительства Германии.

Согласно информации немецкого правительства, в Украину уже отправили:

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три инженерные машины Dachs на базе немецкого танка Leopard 2;

100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;

запчасти для бронетехники, такой как Leopard 2 и Marder;

30 систем для обнаружения дронов.

Напомним, что 20 марта глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.