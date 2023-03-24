Инженерные машины Dachs и 100 пулеметов: Германия обновила пакет помощи для Украины
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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, куда вошли инженерные машины Dachs, пулеметы и запчасти к бронетехнике.
Об этом свидетельствует обновленный 24 марта список на сайте федерального правительства Германии.
Согласно информации немецкого правительства, в Украину уже отправили:
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- три инженерные машины Dachs на базе немецкого танка Leopard 2;
- 100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;
- запчасти для бронетехники, такой как Leopard 2 и Marder;
- 30 систем для обнаружения дронов.
Напомним, что 20 марта глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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