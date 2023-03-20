Немецкие БМП Marder уже на пути в Украину — Писториус

Март, 20 в 17:14

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину.

Об этом он сказал в кулуарах встречи министров иностранных дел и обороны ЕС, которая проходит 20 марта в Брюсселе.

БМП Marder используются немецкими военными с начала 1970 годов. Вооруженные силы Германии постепенно откажутся от этой техники, однако сейчас сотни машин все еще находятся на вооружении.

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6 января Берлин официально подтвердил, что до конца марта передаст Украине первые 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

А в конце января в Германию прибыла група украинских военных для освоения Marder. Обучения должно занять примерно восемь недель.

Неделю назад немецкие СМИ написали, что украинские военные завершают учения на танках Leopard 2.

В частности, 13 марта они проводили боевые стрельбы на полигоне Берген в Южной Саксонии.