Март, 24 в 9:30

Ночью 24 марта российские оккупанты обстреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300 Константиновку Донецкой области. Одна из ракет попала в здание пункта несокрушимости, а другая — вблизи него.

Обновлено 10:30. Количество погибших возросло до пяти, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Из-под завалов спасли одного человека.

— Во время проведения аварийно-спасательных работ 1 человек спасен и из-под завалов спасатели изъяли тела 3 погибших женщин. Всего в результате происшествия погибли 5 человек, в том числе 3 женщины и 2 мужчины, — говорится в сообщении.

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Ранее в Офисе генерального прокурора Украины сообщали о трех погибших и двух раненых.

— Под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из г. Бахмута, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте работают правоохранители, — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отметим, что сегодня российские войска атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе типа Shahed.

Один беспилотник сбили военные из Воздушного командования Восток. Пять вражеских БПЛА достигли своих целей, последствия атаки выясняются.