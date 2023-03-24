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Факты / Україна

Есть попадание: РФ атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе

Татьяна Забожко, редактор ленты
Есть попадание: РФ атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе
Фото: Getty Images

24 марта российские войска атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе типа Shahed.

В четыре утра глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул подтвердил, что в городе есть попадание.

Подробностей Александр Вилкул пока не сообщил, только попросил местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

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