Есть попадание: РФ атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе
Фото: Getty Images
24 марта российские войска атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе типа Shahed.
В четыре утра глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул подтвердил, что в городе есть попадание.
Подробностей Александр Вилкул пока не сообщил, только попросил местных жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Вилкул