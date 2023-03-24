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Факти / Україна

Окупанти вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці, загинуло троє людей

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Костянтинівка
Фото: Офіс генпрокурора

Вночі 24 березня російські окупанти обстріляли із зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку Донецької області.

Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

Ще двоє громадян дістали поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

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– Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На місці працюють правоохоронці, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що сьогодні російські війська атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе типу Shahed.

Один безпілотник збили військові з Повітряного командування Схід. П’ять ворожих БПЛА досягли своїх цілей, наслідки атаки з’ясовуються.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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