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Факты / Україна

В районе Северодонецка образованы три военные администрации — указ президента

Илья Нежигай, редактор ленты
В районе Северодонецка образованы три военные администрации — указ президента

В Луганской области образованы Горская, Попаснянская и Северодонецкая городские военные администрации.

Соответствующий документ № 181/2023 был обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу президента, на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных указом президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021, образованы следующие военные администрации населенных пунктов:

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  • Горская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;
  • Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;
  • Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.

— В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение мероприятий, необходимых для образования ВА, поручено Генштабу ВСУ и Луганской областной государственной администрации.

Напомним, ранее руководитель Северодонецкой городской ВГА сообщил, что во временно оккупированном городе разрушено или повреждено 80% инфраструктуры. В самом городе остаются около 10 тыс. местных жителей.

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Фото: Луганская ОВА

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