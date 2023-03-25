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Факти / Україна

У районі Сєвєродонецьку утворено три військові адміністрації — указ президента

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У районі Сєвєродонецьку утворено три військові адміністрації — указ президента

В Луганській області утворено Гірську, Попаснянську та Сєвєродонецьку міські військові адміністрації.

Відповідний документ № 181/2023 був оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з указом президента, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених указом президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021, утворені такі військові адміністрації населених пунктів:

Зараз дивляться
  • Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
  • Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
  • Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

– У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконання заходів, необхідних для утворення ВА, доручено Генштабу ЗСУ та Луганській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, раніше керівник Сєвєродонецької міської ВЦА повідомив, що у тимчасово окупованому місті зруйновано або пошкоджено 80% інфраструктури. В самому місті залишаються близько 10 тис. місцевих мешканців.

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Фото: Луганська ОВА

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