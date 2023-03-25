У районі Сєвєродонецьку утворено три військові адміністрації — указ президента
В Луганській області утворено Гірську, Попаснянську та Сєвєродонецьку міські військові адміністрації.
Відповідний документ № 181/2023 був оприлюднений на сайті глави держави.
Згідно з указом президента, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених указом президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021, утворені такі військові адміністрації населених пунктів:
- Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
- Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
- Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.
– У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виконання заходів, необхідних для утворення ВА, доручено Генштабу ЗСУ та Луганській обласній державній адміністрації.
Нагадаємо, раніше керівник Сєвєродонецької міської ВЦА повідомив, що у тимчасово окупованому місті зруйновано або пошкоджено 80% інфраструктури. В самому місті залишаються близько 10 тис. місцевих мешканців.
Фото: Луганська ОВА