Березень, 24 в 22:51

В Луганській області утворено Гірську, Попаснянську та Сєвєродонецьку міські військові адміністрації.

Відповідний документ № 181/2023 був оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з указом президента, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених указом президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021, утворені такі військові адміністрації населених пунктів:

Зараз дивляться

Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

– У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконання заходів, необхідних для утворення ВА, доручено Генштабу ЗСУ та Луганській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, раніше керівник Сєвєродонецької міської ВЦА повідомив, що у тимчасово окупованому місті зруйновано або пошкоджено 80% інфраструктури. В самому місті залишаються близько 10 тис. місцевих мешканців.

Фото: Луганська ОВА