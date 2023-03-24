Март, 24 в 11:33

24 марта украинской стороне удалось вернуть домой тела 83 погибших военных.

Тела с временно оккупированных территорий Украины передали при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Передача тел погибших состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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В Минреинтеграции напоминают украинцам о работе горячей линии Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Патронатная служба полка Азов