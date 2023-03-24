Украина вернула тела 83 погибших защитников
24 марта украинской стороне удалось вернуть домой тела 83 погибших военных.
Тела с временно оккупированных территорий Украины передали при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
Передача тел погибших состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции.
В Минреинтеграции напоминают украинцам о работе горячей линии Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.
Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.
В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.
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