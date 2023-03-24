Україна повернула тіла 83 загиблих захисників
24 березня українській стороні вдалось повернути додому тіла 83 загиблих військових.
Тіла з тимчасово окупованих територій України передали за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Передання тіл загиблих відбулося відповідно до норм Женевської конвенції.
У Мінреінтеграції нагадують українцям про роботу гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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