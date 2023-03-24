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Факти / Україна

Україна повернула тіла 83 загиблих захисників

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
тіла захисників

24 березня українській стороні вдалось повернути додому тіла 83 загиблих військових.

Тіла з тимчасово окупованих територій України передали за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Передання тіл загиблих відбулося відповідно до норм Женевської конвенції.

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У Мінреінтеграції нагадують українцям про роботу гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Патронатна служба полку Азов 

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