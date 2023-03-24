Є влучання: РФ атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе

Березень, 24 в 6:03

24 березня російські війська атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе типу Shahed.

О четвертій ранку голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул підтвердив, що в місті є влучання.

Подробиць Олександр Вілкул поки що не повідомив, лише попросив місцевих жителів нічого не знімати та не викладати в соцмережі.

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Джерело: Олександр Вілкул