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Факти / Україна

Є влучання: РФ атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Є влучання: РФ атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе
Фото: Getty Images

24 березня російські війська атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе типу Shahed.

О четвертій ранку голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул підтвердив, що в місті є влучання.

Подробиць Олександр Вілкул поки що не повідомив, лише попросив місцевих жителів нічого не знімати та не викладати в соцмережі.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

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