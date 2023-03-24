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Факты / Україна

Собирали данные для ракетных атак и диверсий: СБУ задержала инженера Мотор Сич и еще одного агента РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Собирали данные для ракетных атак и диверсий: СБУ задержала инженера Мотор Сич и еще одного агента РФ
Фото: СБУ

СБУ задержала двух российских агентов, среди которых инженер-конструктор завода Мотор Сич.

– В начале февраля 2023 года их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через Телеграмм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии. По указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов, — говорится в сообщении СБУ.

В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия Мотор Сич, который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра.

Собирали данные для ракетных атак и диверсий: СБУ задержала инженера Мотор Сич и еще одного агента РФ / 3 фотографии

Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

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Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

— Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов. В ходе обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписка с агрессором, — добавляют в СБУ.

Обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Источник: СБУ
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