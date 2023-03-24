Березень, 24 в 14:07

СБУ затримала двох російських агентів, серед яких інженер-конструктор заводу Мотор Січ.

– На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі. За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів і правоохоронних органів, – йдеться у повідомленні СБУ.

У Запоріжжі поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства Мотор Січ, який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Збирали дані для ракетних атак і диверсій: СБУ затримала інженера Мотор Січ та ще одного агента РФ / 3 фотографии

Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Зараз дивляться

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

– Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах і підготовки диверсій на території регіонів. Упродовж обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань і листування з агресором, – додають у СБУ.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) КК України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.