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Факты / Україна

Массированные атаки России по 50-80 ракет уходят в прошлое — Гуменюк

Валентина Летяк, редактор ленты
Ракетна атака
Фото: Depositphotos

Россия, вероятно, больше не сможет наносить по Украине массированные удары, поскольку ракетный потенциал почти исчерпан, но может сосредоточится на точечных.

Такое мнение высказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— Глобально тактика врага находится в поисковом состоянии. То есть они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать. Потому что массированные ракетные атаки уже отходят в прошлое. У них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-80 ракет. Это уже очень бессмысленный шаг. Но исключать его полностью нельзя, — объяснила она.

Гуменюк считает, что теперь РФ будет использовать точечные атаки — ракетные или же “шахедные”, поскольку снова получила из Ирана дроны-камикадзе.

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— Вероятно, в приоритете останутся объекты энергетической инфраструктуры, потому что это не только тепло. Электричество очень большое значение имеет для развития экономики и в быту украинцев, — добавила она.

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