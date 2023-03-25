Массированные атаки России по 50-80 ракет уходят в прошлое — Гуменюк

Март, 25 в 10:29

Россия, вероятно, больше не сможет наносить по Украине массированные удары, поскольку ракетный потенциал почти исчерпан, но может сосредоточится на точечных.

Такое мнение высказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— Глобально тактика врага находится в поисковом состоянии. То есть они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать. Потому что массированные ракетные атаки уже отходят в прошлое. У них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-80 ракет. Это уже очень бессмысленный шаг. Но исключать его полностью нельзя, — объяснила она.

Гуменюк считает, что теперь РФ будет использовать точечные атаки — ракетные или же “шахедные”, поскольку снова получила из Ирана дроны-камикадзе.

Сейчас смотрят