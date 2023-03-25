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Факти / Україна

Масовані атаки Росії по 50-80 ракет відходять в минуле – Гуменюк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ракетна атака
Фото: Depositphotos

Росія, ймовірно, більше не зможе завдавати по Україні масованих ударів, оскільки ракетний потенціал майже вичерпано, але може зосередиться на точкових.

Таку думку висловила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Глобально тактика ворога знаходиться в пошуковому стані. Тобто вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати. Тому що масовані ракетні атаки вже відходять в минуле. У них немає такого потенціалу, щоб запустити відразу 50-80 ракет. Це вже дуже безглуздий крок. Але виключати його повністю не можна, – пояснила вона.

Гуменюк вважає, що тепер РФ буде використовувати точкові атаки – ракетні або ж “шахедні”, оскільки знову отримала з Ірану дрони-камікадзе.

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– Ймовірно, в пріоритеті залишаться об’єкти енергетичної інфраструктури, тому що це не тільки тепло. Електрика дуже велике значення має для розвитку економіки та в побуті українців, – додала вона.

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