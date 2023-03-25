Масовані атаки Росії по 50-80 ракет відходять в минуле – Гуменюк

Березень, 25 в 10:29

Росія, ймовірно, більше не зможе завдавати по Україні масованих ударів, оскільки ракетний потенціал майже вичерпано, але може зосередиться на точкових.

Таку думку висловила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Глобально тактика ворога знаходиться в пошуковому стані. Тобто вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати. Тому що масовані ракетні атаки вже відходять в минуле. У них немає такого потенціалу, щоб запустити відразу 50-80 ракет. Це вже дуже безглуздий крок. Але виключати його повністю не можна, – пояснила вона.

Гуменюк вважає, що тепер РФ буде використовувати точкові атаки – ракетні або ж “шахедні”, оскільки знову отримала з Ірану дрони-камікадзе.

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