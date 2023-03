Наступ російських окупаційних військ на місто Бахмут (Донецька область) значною мірою застопорився. Тож командування РФ, ймовірно, змістило фокус на Авдіївку, намагаючись стабілізувати лінію фронту.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані британської розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2023.

