Березень, 25 в 11:44

Наступ російських окупаційних військ на місто Бахмут (Донецька область) значною мірою застопорився. Тож командування РФ, ймовірно, змістило фокус на Авдіївку, намагаючись стабілізувати лінію фронту.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані британської розвідки.

– Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі значною мірою застопорилася. Ймовірно, це насамперед стало результатом надзвичайного виснаження російських сил. Україна також зазнала тяжких втрат під час оборони, – йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2023. Зараз дивляться Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/hPItxkp6cV ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bCnS87k1lJ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 25, 2023

За оцінкою розвідки, ситуацію для РФ погіршує напруженість у відносинах між російським Міністерством оборони та ПВК Вагнера, чиї сили воюють у цьому районі.

Згідно з повідомленням, Росія, ймовірно, змістила оперативний фокус на місто Авдіївка (на південь від Бахмута) та на сектор Кремінна – Сватове на півночі. Це райони, де РФ, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.

– Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів спроб РФ провести загальний наступ із січня 2023 року, – наголошується в повідомленні.

Днями в британській розвідці повідомляли, що Збройні сили України розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута. Це дозволить послабити тиск російських окупантів на маршрут постачання H-32, що перебуває під загрозою.