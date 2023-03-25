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Факти / Україна

Наступ військ РФ на Бахмут застопорився, вони повертаються до оборони – розвідка Британії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Наступ російських окупаційних військ на місто Бахмут (Донецька область) значною мірою застопорився. Тож командування РФ, ймовірно, змістило фокус на Авдіївку, намагаючись стабілізувати лінію фронту.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані британської розвідки.

– Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі значною мірою застопорилася. Ймовірно, це насамперед стало результатом надзвичайного виснаження російських сил. Україна також зазнала тяжких втрат під час оборони, – йдеться в повідомленні.

За оцінкою розвідки, ситуацію для РФ погіршує напруженість у відносинах між російським Міністерством оборони та ПВК Вагнера, чиї сили воюють у цьому районі.

Згідно з повідомленням, Росія, ймовірно, змістила оперативний фокус на місто Авдіївка (на південь від Бахмута) та на сектор Кремінна – Сватове на півночі. Це райони, де РФ, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту.

– Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів спроб РФ провести загальний наступ із січня 2023 року, – наголошується в повідомленні.

Днями в британській розвідці повідомляли, що Збройні сили України розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута. Це дозволить послабити тиск російських окупантів на маршрут постачання H-32, що перебуває під загрозою.

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