Март, 26 в 11:31

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Национальную гвардию с профессиональным праздником.

Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в Telegram.

– Национальная гвардия Украины стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, которая не дает врагу одолеть Украину, – говорится в сообщении.

Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ и в течение девяти лет войны на Донбассе нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, и поблагодарил бойцов за службу и стальной характер.

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– С первых минут 24 февраля и на протяжении лет войны на Донбассе нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло. Спасибо вам за службу и стальной характер, – подчеркнул Зеленский.

Спасибо вам за службу и стальной характер. Зеленский поздравил нацгвардейцев / 7 фотографий

26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии.

Фото: НГУ