Спасибо вам за службу и стальной характер. Зеленский поздравил нацгвардейцев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Национальную гвардию с профессиональным праздником.
Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в Telegram.
– Национальная гвардия Украины стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, которая не дает врагу одолеть Украину, – говорится в сообщении.
Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ и в течение девяти лет войны на Донбассе нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, и поблагодарил бойцов за службу и стальной характер.
– С первых минут 24 февраля и на протяжении лет войны на Донбассе нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло. Спасибо вам за службу и стальной характер, – подчеркнул Зеленский.
26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии.
Фото: НГУ