Дякую вам за службу і сталевий характер. Зеленський привітав нацгвардійців
Президент України Володимир Зеленський привітав Національну гвардію з професійним святом.
Відповідне повідомлення він опублікував у себе в Telegram.
– Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну, – йдеться у повідомленні.
Президент зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення військ РФ та протягом дев’яти років війни на Донбасі нацгвардійці проявляють справжню українську силу та подякував бійцям за службу і сталевий характер.
– Із перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі – нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла. Дякую вам за службу і сталевий характер, – наголосив Зеленський.
26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії.
Фото: НГУ