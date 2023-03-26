Березень, 26 в 11:31

Президент України Володимир Зеленський привітав Національну гвардію з професійним святом.

Відповідне повідомлення він опублікував у себе в Telegram.

– Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну, – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення військ РФ та протягом дев’яти років війни на Донбасі нацгвардійці проявляють справжню українську силу та подякував бійцям за службу і сталевий характер.

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– Із перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі – нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла. Дякую вам за службу і сталевий характер, – наголосив Зеленський.

Дякую вам за службу і сталевий характер. Зеленський привітав нацгвардійців / 7 фотографий

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії.

Фото: НГУ