Март, 26 в 7:52

26 марта потери личного состава армии РФ за время полномасштабной войны против Украины достигли уже более 170 тыс.

Только за сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 660 оккупантов.

Вооруженные силы Украины сожгли 15 вражеских танков и столько же боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, три единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также специальной техники.

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Потери РФ на 26 марта 2023

личного состава – около 170 550 (+660),

танков ‒ 3 595 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 6 947 (+15),

артиллерийских систем – 2 631 (+8),

реактивных систем залпового огня – 522 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 277 (+1),

самолетов – 305,

вертолетов – 291,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 216 (+2),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 486 (+3),

специальной техники – 282 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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