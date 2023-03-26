ЗСУ знищили вже понад 170 тис. окупантів – Генштаб

Березень, 26 в 7:52

26 березня втрати особового складу армії РФ за час повномасштабної війни проти України сягнули вже понад 170 тис.

Лише за добу українські захисники ліквідували орієнтовно 660 окупантів.

Збройні сили України спалили 15 ворожих танків та стільки ж бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, по три одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також спеціальної техніки.

Зараз дивляться

У небі над Україною було приземлено два безпілотники оперативно-тактичного рівня ‒ Орлан-10 та Суперкам.

Втрати РФ на 26 березня 2023

особового складу ‒ близько 170 550 (+660),

танків ‒ 3 595 (+15),

бойових броньованих машин ‒ 6 947 (+15),

артилерійських систем – 2 631 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 522 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 277 (+1),

літаків – 305,

гелікоптерів – 291,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 216 (+2),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 486 (+3),

спеціальної техніки ‒ 282 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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