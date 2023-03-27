Март, 27 в 16:37

Заявление о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси является очередным шантажом диктатора Владимира Путина, поскольку его армия ежедневно терпит поражение на поле боя.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Понятно, что это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в этой ситуации очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют, — сказал Юсов.

Отвечая на вопрос, известны ли ГУР факты о перемещении ядерного оружия и строительстве хранилищ для его хранения, Юсов отметил, что информация имеет под собой основания и “ничего здесь незамеченным не может быть”.

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Напомним, 25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко. По его словам, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления российского диктатора возмутили мировое сообщество. В ЕС заявили о готовности ввести санкции в ответ на размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси.