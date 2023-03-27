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Факти / Україна

Черговий шантаж: у ГУР пояснили заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Андрій Юсов
Фото: УНІАН

Заява про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є черговим шантажем диктатора Володимира Путіна, оскільки його армія щодня зазнає поразки на полі бою.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Зрозуміло, що це підвищення ставок. Хоча й Сполучені Штати, і Європейський Союз у цій ситуації дуже чітко та однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують, – сказав Юсов.

Відповідаючи на запитання, чи відомі ГУР факти про переміщення ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відзначив, що інформація має під собою підстави й “нічого тут непоміченим не може бути”.

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Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка. За його словами, до 1 липня у Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

Заяви російсього диктатора обурили світову спільноту. В ЄС заявили про готовність запровадити санкції у відповідь на розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі.

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Джерело: Радіо Свобода
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