Черговий шантаж: у ГУР пояснили заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі
Заява про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є черговим шантажем диктатора Володимира Путіна, оскільки його армія щодня зазнає поразки на полі бою.
Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
– Зрозуміло, що це підвищення ставок. Хоча й Сполучені Штати, і Європейський Союз у цій ситуації дуже чітко та однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують, – сказав Юсов.
Відповідаючи на запитання, чи відомі ГУР факти про переміщення ядерної зброї та будування сховищ для її зберігання, Юсов відзначив, що інформація має під собою підстави й “нічого тут непоміченим не може бути”.
Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка. За його словами, до 1 липня у Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.
Заяви російсього диктатора обурили світову спільноту. В ЄС заявили про готовність запровадити санкції у відповідь на розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі.