Денисенко спрогнозував, коли у ПВК Вагнера закінчаться найманці

Березень, 27 в 16:17

У приватній військовій компанії Вагнера найманці можуть “закінчитися” через 2-3 місяці, адже наразі у них немає джерел для поповнення живої сили.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Після того, як йому (ватажку ПВК Вагнера Євгену Пригожину. – Ред.) перекрили можливість набирати нових “зеків”, у нього різко зменшилося джерело, звідки він міг брати нових контрактників. Тому, якщо Пригожин не знайде нового джерела, (а поки що ми не бачимо, звідки він може його взяти), у нього справді закінчаться люди приблизно за 2-3 місяці. Це виходячи з тієї інтенсивності боїв, яка спостерігається на сьогодні, – сказав Денисенко.

Він зазначив, що підрозділи ПВК Вагнера не зможуть продовжувати вести бойові дії в Україні, якщо їм не нададуть нових контрактників.