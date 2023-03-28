Март, 27 в 21:56

В случае размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси дополнительной мобилизации в Украине не будет.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что в Украине мобилизация продолжается с начала полномасштабной войны, а никаких внеочередных волн не предвидится.

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— Пытаются манипулировать этим вопросом. У нас мобилизация была, идет, она идет своим ходом. Нет никаких внеочередных волн. Поэтому, даже если будет необходимость создать дополнительные бригады, то дополнительных волн не планируется, — сказал он.

Арахамия добавил, что на данный момент Украина не видит большой угрозы со стороны Беларуси, в то же время ВСУ надо быть готовыми к любым сценариям.

Отметим, что ранее в комментарии телеканалу Sky News Давид Арахамия заявлял о вероятности проведения дополнительной мобилизации.

По его словам, Украина должна быть готова к открытию второго фронта, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси.