Березень, 27 в 21:56

У разі розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі додаткової мобілізації в Україні не буде.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він наголосив, що в Україні мобілізація триває від початку повномасштабної війни, а жодних позачергових хвиль не передбачається.

Зараз дивляться

– Намагаються маніпулювати цим питанням. У нас мобілізація була, триває, вона йде за визначенням. Немає жодних позачергових хвиль. Тому, навіть якщо буде необхідність створити додаткові бригади, то додаткових хвиль не планується, – сказав він.

Арахамія додав, що наразі Україна не бачить великої загрози з боку Білорусі, водночас ЗСУ треба бути готовим до будь-яких сценаріїв.

Зазначимо, що раніше у коментарі телеканалу Sky News Давид Арахамія заявляв про ймовірність проведення додаткової мобілізації.

За його словами, Україна має бути готовою до відкриття другого фронту, якщо РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі.