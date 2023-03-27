Мы обязательно победим: Зеленский посетил передовые позиции в Запорожской области

Март, 27 в 16:05

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил передовые позиции украинских военных.

Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

Президенту доложили об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.

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— Имею честь сегодня быть здесь и поблагодарить вас за то, что защищаете наше государство, всех нас, наш суверенитет, наши города, наших детей, — сказал Зеленский.

Президент пожелал военным здоровья и поблагодарил их семьи за таких героев.

— Желаю всем нам победы. Живите и боритесь. С такими, как вы, мы обязательно победим”, — подчеркнул он.

Во встречи с военными президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники Украины получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого III степени и За мужество III степени. Со своей стороны военные подарили президенту коин, что является символом военного братства.