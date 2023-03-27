Ми обов’язково переможемо: Зеленський відвідав передові позиції в Запорізькій області

Березень, 27 в 16:05

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки у Запорізьку область відвідав передові позиції українських військових.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

Президента доповіли про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

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– Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей, – сказав Зеленський.

Президент побажав військовим здоров’я і висловив вдячність їхнім родинам за таких героїв.

– Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов’язково переможемо, – наголосив він.

Під зустрічі з військовими президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук глави держави ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та За мужність ІІІ ступеня. Зі свого боку військові подарували президентові коїн, що є символом військового братерства.