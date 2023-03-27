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Факти / Україна

Танки Challenger вже в Україні: Резніков показав нову техніку ЗСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Танки Challenger вже в Україні: Резніков показав нову техніку ЗСУ
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков показав нову техніку, яку ЗСУ вже отримали від західних партнерів.

Йдеться про британські танки Challenger 2, американські БТР Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.

– Сьогодні мав за честь спільно з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майором Максимом Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Резніков наголосив, що ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною.

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– Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. Так, пройдено великий шлях. І багато ще попереду. Всі наші міста будуть звільнені, ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році. А ця нова техніка складе добру компанію своїм “побратимам” на полі бою, – зазначив міністр оборони.

Невдовзі переваги нової техніки завдяки українським військовим відчують на собі російські окупанти.

Зазначимо, що ЗСУ отримали від Британії 14 танків Challenger 2, 40 БМП Marder і щонайменше 90 БТР Stryker.

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Джерело: Міноборони
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