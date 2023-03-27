Танки Challenger вже в Україні: Резніков показав нову техніку ЗСУ

Березень, 27 в 20:39

Міністр оборони України Олексій Резніков показав нову техніку, яку ЗСУ вже отримали від західних партнерів.

Йдеться про британські танки Challenger 2, американські БТР Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.

– Сьогодні мав за честь спільно з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майором Максимом Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Резніков наголосив, що ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною.

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