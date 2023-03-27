Танки Challenger вже в Україні: Резніков показав нову техніку ЗСУ
Міністр оборони України Олексій Резніков показав нову техніку, яку ЗСУ вже отримали від західних партнерів.
Йдеться про британські танки Challenger 2, американські БТР Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.
– Сьогодні мав за честь спільно з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майором Максимом Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах, – йдеться у повідомленні Міноборони.
Резніков наголосив, що ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною.
– Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. Так, пройдено великий шлях. І багато ще попереду. Всі наші міста будуть звільнені, ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році. А ця нова техніка складе добру компанію своїм “побратимам” на полі бою, – зазначив міністр оборони.
Невдовзі переваги нової техніки завдяки українським військовим відчують на собі російські окупанти.
Зазначимо, що ЗСУ отримали від Британії 14 танків Challenger 2, 40 БМП Marder і щонайменше 90 БТР Stryker.