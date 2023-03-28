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Факти / Україна

РФ втратила чимало танків під час спроби оточити Авдіївку – розвідка Британії

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Авдіївка
Фото: УНІАН

Незначний прогрес в оточенні Авдіївки Донецької області коштував російським військам чималих втрат у бронетехніці.

Про це 28 березня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

За даними британського оборонного відомства, спроби оточити місто стали для росіян пріоритетними останніми днями.

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Натомість британські розвідники не виключають, що 10 танковий полк Росії під час спроби оточити Авдіївку з півдня міг втратити значну частину своїх танків.

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Полк входить до складу 3 армійського корпусу – першого великого нового формування, яким Росія підтримувала вторгнення до України з серпня 2022 року.

– Із даних, що містяться в численних відкритих джерелах, можна зробити висновок, що 3 армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та моральним духом, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Розвідники наголошують: навіть після навчань у Білорусі формування все ще демонструє обмежену боєздатність.

В оборонному відомстві припускають, що втрати 10 танкового полку здебільшого спричинені тактично помилковими фронтальними атаками.

Схожих помилок російські війська припустилися під час нещодавніх невдалих танкових атак, зокрема довкола Вугледара.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
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