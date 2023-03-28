Март, 28 в 8:11

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами с вечера 27 марта.

Обновлено 28 марта. Два беспилотника уничтожили военные из Воздушного командования Восход.

Еще один попал по частному предприятию в Днепре, после чего там вспыхнул сильный пожар.

Сейчас смотрят

По словам руководителя областной военной администрации Сергея Лысака, огонь охватил площадь 4 тыс. кв. м.

Возгорание ликвидировали за несколько часов.

Обошлось без пострадавших.

Пожар тушили несколько часов: один из дронов попал в предприятие Днепра / 2 фотографии

Напомним, что воздушная тревога на территории области была объявлена в 21:55 27 марта.

Глава облсовета Николай Лукашук призвал жителей Днепра не игнорировать уведомления об опасности.

Впоследствии в городе раздалось несколько взрывов и появилась информация о сбитии вражеских дронов Shahed-136.

Как сообщил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, БПЛА оккупанты выпустили с севера и с юго-восточного направления – из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в ночь на 28 марта российские войска применили 15 ударных беспилотников типа Shahed-136.

Украинские защитники уничтожили 14 дронов.

В районе воздушного пространства Киева было обнаружено и ликвидировано 12 дронов-камикадзе типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак