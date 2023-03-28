Пожар тушили несколько часов: один из дронов попал в предприятие Днепра
Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами с вечера 27 марта.
Обновлено 28 марта. Два беспилотника уничтожили военные из Воздушного командования Восход.
Еще один попал по частному предприятию в Днепре, после чего там вспыхнул сильный пожар.
По словам руководителя областной военной администрации Сергея Лысака, огонь охватил площадь 4 тыс. кв. м.
Возгорание ликвидировали за несколько часов.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, что воздушная тревога на территории области была объявлена в 21:55 27 марта.
Глава облсовета Николай Лукашук призвал жителей Днепра не игнорировать уведомления об опасности.
Впоследствии в городе раздалось несколько взрывов и появилась информация о сбитии вражеских дронов Shahed-136.
Как сообщил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, БПЛА оккупанты выпустили с севера и с юго-восточного направления – из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря.
Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в ночь на 28 марта российские войска применили 15 ударных беспилотников типа Shahed-136.
Украинские защитники уничтожили 14 дронов.
В районе воздушного пространства Киева было обнаружено и ликвидировано 12 дронов-камикадзе типа Shahed.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 398-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак