Березень, 28 в 8:11

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами із вечора 27 березня.

Оновлено 28 березня. Два безпiлотники знищили вiйськовi з Повiтряного командування Схiд.

Ще один поцiлив по приватному пiдприємству в Днiпрi, після чого там спалахнула сильна пожежа.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вогонь охопив площу 4 тис. кв. м.

Займання ліквідували за кiлька годин.

Минулося без постраждалих.

Пожежу приборкували кілька годин: один із дронів влучив у підприємство Дніпра / 2 фотографии

Нагадаємо, що повітряну тривогу на території області оголосили о 21:55 27 березня.

Голова облради Микола Лукашук закликав жителів Дніпра не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

Згодом у місті пролунало кілька вибухів та з’явилася інформація про збиття ворожих дронів Shahed-136.

Як повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, БПЛА окупанти випустили з півночі та з південного східного напрямку – із Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, уночі проти 28 березня російські війська застосували 15 ударних безпілотників типу Shahed-136.

Українські захисники знищили 14 дронів.

У районі повітряного простору Києва було виявлено та ліквідовано 12 дронів-камікадзе типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 398-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак