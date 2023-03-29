Гражданских не принимают. На ВОТ россияне обустраивают в больницах госпитали для военных — Маляр
На оккупированных территориях захватчики расширяют практику использования медучреждений для лечения исключительно российских военнослужащих. Из-за этого обостряются проблемы с получением медицинской помощи гражданскими.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Указано, что в результате таких действий противника жители лишаются возможности получить даже экстренную помощь.
По словам Маляр, на прошлой неделе в населенном пункте Нововасильевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов.
— По указанию командования РФ оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено, — добавила она.
Кроме того, в больничных учреждениях, которые еще обслуживают местных, количество квалифицированного медперсонала критически уменьшается, потому что россияне принудительно массово направляют гражданских медиков лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики все чаще отказываются выполнять приказы командиров.
Источник: Анна Маляр