Цивільних не приймають. На ТОТ росіяни облаштовують в лікарнях госпіталі для військових – Маляр
На окупованих територіях загарбники розширюють практику використання медзакладів для лікування виключно російських військовослужбовців. Через це загострюються проблеми з отриманням медичної допомоги цивільними.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Зазначено, що внаслідок таких дій противника мешканці позбавляються можливості отримати навіть екстрену допомогу.
За словами Маляр, минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених окупантів.
– За вказівкою командування РФ надавати медичну допомогу цивільному населенню у цьому лікувальному закладі категорично заборонено, – додала вона.
Крім того, в лікарняних закладах, які ще обслуговують місцевих, кількість кваліфікованого медперсоналу критично зменшується, тому що росіяни примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військовослужбовців, чисельність котрих постійно зростає.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники дедалі частіше відмовляються виконувати накази командирів.
Джерело: Ганна Маляр