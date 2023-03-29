Цивільних не приймають. На ТОТ росіяни облаштовують в лікарнях госпіталі для військових – Маляр

Березень, 29 в 13:59

На окупованих територіях загарбники розширюють практику використання медзакладів для лікування виключно російських військовослужбовців. Через це загострюються проблеми з отриманням медичної допомоги цивільними.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначено, що внаслідок таких дій противника мешканці позбавляються можливості отримати навіть екстрену допомогу.

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За словами Маляр, минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених окупантів.

– За вказівкою командування РФ надавати медичну допомогу цивільному населенню у цьому лікувальному закладі категорично заборонено, – додала вона.

Крім того, в лікарняних закладах, які ще обслуговують місцевих, кількість кваліфікованого медперсоналу критично зменшується, тому що росіяни примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військовослужбовців, чисельність котрих постійно зростає.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники дедалі частіше відмовляються виконувати накази командирів.

Джерело: Ганна Маляр