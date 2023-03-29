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Факты / Україна

В пяти областях начнутся пилотные проекты по комплексному восстановлению – Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Правительство определило даты и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных территориях.

В населенных пунктах пяти областей начнется восстановление по принципу build back better.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с министерствами и Государственным агентством восстановления.

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— Выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное восстановление по принципу build back better. Речь идет не только о восстановлении жилья, но и больниц, школ, садиков, ЦПАУ, объектов культуры и так далее. Все будет восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик, — написал он.

По словам Шмыгаля, на совещании также обсудили технические вопросы по запуску механизмов компенсации за поврежденное и разрушенное имущество.

— Закон уже принят и подписан президентом. В ближайшее время этот инструмент должен начать работу, — подытожил премьер-министр.

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