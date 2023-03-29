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Факти / Україна

У п’яти областях розпочнуться пілотні проєкти із комплексної відбудови – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Уряд визначив дати та перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях.

У населених пунктах п’яти областей розпочнеться відновлення за принципом build back better.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради з міністерствами й Державним агентством відновлення.

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– Обрано по одному населеному пункту у Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better. Ідеться не лише про відбудову житла, а й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик, – написав він.

За словами Шмигаля, на нараді також обговорили технічні питання щодо запуску механізмів компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

– Закон уже ухвалений і підписаний президентом. Найближчим часом цей інструмент повинен запрацювати, – підсумував прем’єр-міністр.

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