Украина должна победить Россию в 2023 году – президент Чехии

Март, 29 в 16:00

Если РФ победит, она не остановится на Украине, поэтому союзники должны сделать все, чтобы Украина победила Россию в 2023 году.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала ВВС.

Он отметил, что реально не видит возможности для второго или третьего шанса.

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Павел считает, что в 2024 году победить оккупантов будет сложнее, поскольку поддержка Украины увядает.

В этот момент ведущий прервал президента, отметив, что тот говорит “экстраординарные вещи”, размышляя об уменьшении поддержки украинцев, и что российский диктатор Владимир Путин, услышав такое, “обрадуется”.

Павел ответил, что это “объективный взгляд на реалии” и сказал, что “поддержка медленно снижается”, в том числе в Чехии.

– Чем дольше это будет продолжаться, тем меньше будет поддержка, – сказал президент Чехии.

По его словам, если союзники перестанут поддерживать украинцев, тогда Россия, скорее всего, победит в Украине и воспримет это как подтверждение правильного подхода к своей внешней и политике безопасности.

– И, как мы открыто слышали это от их топ-представителей, Россия не остановится в Украине, – заметил Павел.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления и оно должно состояться в течение нескольких месяцев.