Україна має перемогти Росію у 2023 році – президент Чехії
Якщо Росія переможе, то вона не зупиниться на Україні, тому союзники мають зробити все, щоб Україна перемогла Росію у 2023 році.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел в ефірі телеканалу ВВС.
Він зазначив, що реально не бачить можливостей для другого чи третього шансу.
Павел вважає, що у 2024 році перемогти окупантів буде складніше, оскільки підтримка України природно зів’яне.
У цей момент ведучий перебив президента, зазначивши, що той каже “екстраординарні речі”, розмірковуючи про зменшення підтримки українців, і що російський диктатор Володимир Путін, почувши таке, “зрадіє”.
Павел відповів, що це “об’єктивний погляд на реалії”, і сказав, що “підтримка повільно знижується”, зокрема в Чехії.
– Що довше це триватиме, то меншою буде підтримка, – сказав президент Чехії.
За його словами, якщо союзники припинять підтримувати українців, тоді Росія, найімовірніше, переможе в Україні й сприйме це як підтвердження правильного підходу до своєї зовнішньої та безпекової політики.
– І як ми відкрито чули це від їхніх топпредставників, Росія не зупиниться в Україні, – зауважив Павел.
Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу і він має відбутись протягом декількох місяців.