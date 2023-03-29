Україна має перемогти Росію у 2023 році – президент Чехії

Березень, 29 в 16:00

Якщо Росія переможе, то вона не зупиниться на Україні, тому союзники мають зробити все, щоб Україна перемогла Росію у 2023 році.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в ефірі телеканалу ВВС.

Він зазначив, що реально не бачить можливостей для другого чи третього шансу.

Зараз дивляться

Павел вважає, що у 2024 році перемогти окупантів буде складніше, оскільки підтримка України природно зів’яне.

У цей момент ведучий перебив президента, зазначивши, що той каже “екстраординарні речі”, розмірковуючи про зменшення підтримки українців, і що російський диктатор Володимир Путін, почувши таке, “зрадіє”.

Павел відповів, що це “об’єктивний погляд на реалії”, і сказав, що “підтримка повільно знижується”, зокрема в Чехії.

– Що довше це триватиме, то меншою буде підтримка, – сказав президент Чехії.

За його словами, якщо союзники припинять підтримувати українців, тоді Росія, найімовірніше, переможе в Україні й сприйме це як підтвердження правильного підходу до своєї зовнішньої та безпекової політики.

– І як ми відкрито чули це від їхніх топпредставників, Росія не зупиниться в Україні, – зауважив Павел.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу і він має відбутись протягом декількох місяців.